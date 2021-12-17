ЗакС Петербурга может уйти на удаленную работу

Закс Петербурга может уйти на удаленку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания могут перейти на удаленную работу. Такое предложение подготовил комитет по законодательству. Соответствующая инициатива уже внесена на рассмотрение.

- Предлагается, установив соответствующие нормы, обеспечить возможность проведения заседаний рабочих органов петербургского парламента (комитетов и комиссий) или участия отдельных депутатов в очных заседаниях в дистанционной форме, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

В парламенте отмечают, что речь, прежде всего, идет о периодах повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, а также чрезвычайного и, не дай Бог, военного положения.

Члены комитета, обсудив инициативу, рекомендовали ее к рассмотрению. Это произойдет после 24 декабря. До этого срока авторы законопроекта будут устранять все недочеты.