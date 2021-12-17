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Здоровье17 декабря 2021 10:20

Более 400 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

Всего в больницах находятся более 5,7 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Еще более 400 человек в Петербурге госпитализировали с коронавирусом

Еще более 400 человек в Петербурге госпитализировали с коронавирусом

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уровень госпитализации больных коронавирусом в Санкт-Петербурге остается высоким. По данным Смольного на 17 декабря 2021 года за минувшие сутки в больницах города снова оказались более 400 человек. Коечный фонд пока выдерживает такую нагрузку.

- В Петербурге за сутки в больницы госпитализированы 448 человек с коронавирусом и пневмониями. Выписаны были 394 пациента, - рассказали в городской администрации.

На данный момент в 17 больницах, которые принимают зараженных коронавирусом, развернуто 7,8 тысяч мест. Из них сейчас занято более 5,7 тысяч коек.

Среди тяжело больных в реанимациях находятся 568 человек, еще 330 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также в госпитале в "Ленэкспо" находятся 155 пациентов, 386 содержатся в пансионате "Заря".