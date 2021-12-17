Два съезда с ЗСД будут перекрывать в ночь на субботу

На ЗСД перекроют два съезда. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение по двум съездам с ЗСД будет ограничено в ночь на субботу. Причиной станут ремонтные работы на конструкциях наружного освещения. О частичном ограничении для транспорта сообщает пресс-служба скоростной магистрали.

- В связи с проведением плановых работ по ремонту наружного освещения 18 декабря с 01:00 до 04:00 будут поочередно перекрыты съезды на развязке ЗСД с Богатырским проспектом и Планерной улицей при движении с юга, - уточняют в ЗСД.

Водителям предлагают заранее продумать маршрут поездки, или съезжать в город по одному из съездов, так как они соседние и будут закрыты по очереди.

В крайнем случае, съехать с ЗСД модно на развязке с Шуваловским проспектом, что тоже недалеко.

Места работ будут обозначены световой сигнализацией.