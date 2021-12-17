Более 2,2 тысяч самосвалов со снегом вывезено из Петербурга за сутки

Еще 2240 самосвалов снега вывезено с улиц Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Борьба со снегом в Санкт-Петербурге продолжается. По данным комитета по благоустройству на 17 декабря 2021 года за минувшие сутки вывезено порядка 45 тысяч кубометров снега - это более 2,2 тысяч наполненных самосвалов.

- Всего с начала снежного периода дорожные предприятия Петербурга собрали и отправили на утилизацию 835 тысяч кубометров снега, - рассказали в Смольном.

В пятницу, 17 декабря, в Петербурге теплая и сухая погода. Уборкой занимаются более 1,2 тысячи дворников и 1 тысячи единиц спецтехники. Они вывозят снег, метут улицы, а также обрабатывают дороги от гололеда. Также службы занимаются обеспечением работы канализации, чтобы вода не застаивалась на тротуарах и дорогах.

Кроме того, в садах и парках города уборкой занимаются еще 252 машины и 829 специалистов садово-парковых хозяйств.