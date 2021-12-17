Владельцы Единой карты петербуржца получат кешбэк при оплате коммунальных услуг

Единая карта петербуржца позволит сократить расходы на проезд и получить кешбэк при оплате коммунальных услуг Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 января 2022 года у владельцев Единой карты петербуржца появятся новые возможности. Так, держатели карт смогут сократить расходы на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга и получить кешбэк при оплате коммунальных услуг. Об этом 17 декабря 2021 года рассказали в Смольном.

- Единая карта петербуржца прочно вошла в жизнь наших горожан. Это не только карта для зарплат и пенсий, но и проездной на все виды транспорта, медицинский полис, электронная подпись, дисконтная и бонусная карта, предусматривающая также различные социальные льготы, - отметил губернатор Александр Беглов.

Так, я 1 января проезд в метро для держателей ЕКП будет 35 рублей вместо 65 рублей. А при оплате ЕКП, загруженной в смартфон через Pay-приложение - 31 рубль.

Также при оплате картой коммунальных услуг пользователи будут получать кешбэк в размере 4 процентов. Для этого у держателей карт должно быть мобильное приложение "Привет, Мир!".