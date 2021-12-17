Морозы до -22 градусов в Ленобласти обещает Гидрометцентр

На следующей неделе сильно подморозит. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные морозы вернутся на Северо-Запад России уже в ближайшие дни. Резкое похолодание начнется с понедельника, а к среде показания термометров упадут до февральских значений. В Петербурге будет за -15, а в Ленобласти – ниже -20 градусов.

- 21-22 декабря на востоке Ленинградской области ночью будет до -22…-17, днем до -18…-13 градусов. В Санкт-Петербурге с 20 декабря резко похолодает, и температура в период с 20 по 22 декабря в течение суток ожидается от -16 до -10, - сообщает со ссылкой на данные Гидрометцентра Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая температура на 6-8 градусов ниже климатической нормы для третьей декады декабря. Причиной похолодание станут «ныряющие» циклоны, которые несут холодный воздух с Норвежского моря через центральную часть России на Урал.

Но последняя неделя декабря не должна стать экстремально холодной. Согласно прогнозам, будет просто небольшой «минус», без слякоти.