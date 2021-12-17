Рождественская ярмарка на Манежной площади откроется 18 декабря

Рождественская ярмарка в Петербурге откроется 18 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздник приходит в Санкт-Петербург. Уже в эту субботу, 18 декабря 2021 года, в городе начнет работать традиционная Рождественская ярмарка на Манежной площади. Праздничное настроение жителям и гостям города подарят большая елка, аттракционы и магазинчики с горячими напитками и сладостями.

- Праздничная площадка традиционно оформлена по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Однако будут и изменения. Так, в этом году, на ярмарке впервые установили фотозоны в виде большого торта, часов и воздушного шара на Малой Садовой улице, - рассказали в администрации Центрального района города.

Развлечений для гостей будет не мало. На ярмарке появится двухъярусная карусель, расписанная вручную петербургскими мастерами. А для маленьких посетителей будет кататься паровозик. Также будет открыт бесплатный каток. Помимо этого гостей будут развлекать аниматоры и Дед Мороз со Снегурочкой.

Ярмарка будет работать каждый день до 9 января с 12 до 21 часов.