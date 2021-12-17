Метеоролог рассказал о погоде на выходные в Петербурге и Ленобласти

В выходные еще будет слякотно, но потом резко похолодает. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На календаре пятница, а это значит, что жителей Петербурга и Ленобласти ждут законные выходные. Какой будет погода в субботу и воскресенье, «Комсомольской правде» рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- Пока похолодание у нас несущественное. Температура будет колебаться от 0 градусов до -5. А вот дальше мы окажемся в тыловой части обширного циклона. Начнет поступать холодный воздух с Арктики и температура наверняка опустится до -10…-15 градусов, - отметил метеоролог.

Зато резкое похолодание практически избавит от осадков. Еще в субботу ожидается снег и мокрый снег, переходящий в дождь, а также северо-западный умеренный ветер и гололед. В воскресенье чуть похолодает до -3 и снег перестанет быть мокрым.

А вот с понедельника снегопады прекратятся, но и температура упадет ниже -10 градусов.

- с 20 декабря резко похолодает, и в Петербурге температура в период по 22 декабря в течение суток ожидается от -16 до -10 градусов, - сообщает Гидрометцентр.

В Ленобласти будет и того холоднее: до -18 днем и -22 – ночью. Это на 6-8 градусов ниже нормы.