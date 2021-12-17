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Звезды17 декабря 2021 12:12

Пешие экскурсии откроются по парку Александрия в Петергофе

Посетители смогут узнать тайны царского парка и увидеть зимние "квартиры" лесных и экзотических птиц
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петергофе откроются пешие экскурсии по парку Александрия

В Петергофе откроются пешие экскурсии по парку Александрия

Фото: Олег ЗОЛОТО

В выходные, 18 и 19 декабря 2021 года, в парке Александрия в Петергофе откроются две пешие экскурсии. Они познакомят посетителей с зимними "квартирами" лесных и экзотических птиц, а также откроют тайны царского парка. Об этом рассказали в пресс-службе Петергофа.

- Первая экскурсия называется "Традиции воспитания императорских наследников". На ней расскажут о том, кем были учителя великий князей и какие книги были в библиотеке Александры Федоровны, - рассказали в музее.

Экскурсия пройдет по парку, где посетителям покажут зимние вольеры, лесных и экзотических птиц.

Вторая экскурсия - "Тайны царского парка". Она познакомит посетителей с историей и архитектурой частной императорской резиденции.

Обе экскурсии будут начинаться в 13 часов от центра "Новая ферма", дом 5 по Санкт-Петербургскому проспекту.