Метель и мокрый снег ждут Ленобласть в выходные

Метель и сильный ветер будут в Ленобласти в выходные Фото: Олег ЗОЛОТО

Выходные, 18 и 19 декабря 2021 года, в Ленинградской области ожидаются снежные. В регионе пройдет метель с мокрым снегом, а температура воздуха в ночное время опустится ниже нуля градусов. Об этом рассказали в областном управлении МЧС.

- В субботу в области будет облачная погода. Пройдут осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах сильный снегопад, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем будет сильный гололед. Ветер ожидается северо-западный, западный до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1-6 градусов, местами до минус 9, а днем от плюс 1 до минус 4 градусов.

В воскресенье, 18 декабря в области ожидается снег, местами слабая метель, порывы ветра до 15 метров в секунду.