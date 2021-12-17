В Царском Селе рассказали, как будут работать музеи и парки на новогодние каникулы

В новогодние праздники Царское село будет открыто с 2 по 9 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В длинные новогодние праздники многие жители и гости Санкт-Петербурга будут ездить в пригород, чтобы насладиться красотой и посетить музеи. Некоторые отправятся в Царское Село, где множество сказочных мест. В пресс-службе заповедника рассказали, как будут работать музеи и парки в новогодние праздники 2022 года.

- Друзья, рады сообщить, что в новогодние каникулы, со 2 по 9 января, мы работаем без выходных, - рассказали в пресс-службе.

31 декабря и 1 января дворцы и экспозиции будут закрыты. А уже со 2 декабря для гостей будут доступны: Екатерининский дворец, Александровский дворец. Они будут открыты с 10 до 18 часов, но вход до 16:45 часов. Выставка в здании "Дежурной конюшни" будет доступна с 10 до 18 часов, павильон "Арсенал" будет открыт с 11 до 17 часов.

Также с 12 до 16 часов по предварительной записи можно прогуляться на санях, запряженных орловскими рысаками. С 12 до 21 часов на Треугольной площади открыт каток. А вот Екатерининский и Александровский парки открыты будут открыты в том числе и 31 декабря и 1 января с 7 до 21 часов.