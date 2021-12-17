Кусок фасада упал с Дома Бака в Петербурге

Увесистый кусок фасада упал с Дома Бака. Фото: vk.com/dombaka1905

Новый случай обрушения лепнины с фасада произошел в Петербурге. На этот раз «рассыпался «знаменитый Дом Бака на Кирочной улице, 24. Вечером 16 декабря местные жители сообщили об инциденте в соцсетях.

- Сезон открыт. Традиционное падение кусков фасада в доме Бака. Под домом опасно ходить в оттепель. Ответственных за состояние фасада нет. Контроля нет, - жалуются друг другу соседи в паблике «Дом Бака. Галерея историй».

Горожане жалуются на комитеты и ведомства, которые не видят проблем и присылают отписки. При этом фасад Дома Бака капитально ремонтировали лишь пару лет назад.

По счастью, в этот раз никто не пострадал, но люди уже печально шутят о строительных касках, в которых надо ходить по городу.

Напомним, что два дня назад на 4-й Советской улице кусок штукатурки упал на головы двух сотрудников полиции, а за последнюю неделю от падений сосулек и снега с крыш пострадали минимум четверо петербуржцев.