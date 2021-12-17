Мужчине на моноколесе, сбившему четырехлетнего ребенка в Петербурге, вынесли приговор

В Петербурге осудили мужчину на моноколесе, сбившего четырехлетнего ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчину, который гонял на моноколесе по Санкт-Петербургу и сбил четырехлетнего ребенка, осудили. В пятницу, 17 декабря 2021 года, его признали виновным и вынесли приговор. Об этом рассказали в прокуратуре города.

- Мужчина был признан судом по статье - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел 30 июня 2021 года. Мужчина ехал по тротуару на электрическом моноколесе по улице Пограничника Гарькавого. Двигался он с довольно большой скоростью и наехал прямиком на четырехлетнего мальчика, который на мгновение отошел от мамы в сторону. От удара мальчик получил тяжелые травмы.

Суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ. Также в пользу мальчика взыскано 350 тысяч рублей в счет компенсации вреда.