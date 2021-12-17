Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания на коньках в Петербурге

Антон Сихарулидзе стал новым президентом Федерации фигурного катания на коньках Петербурга / Фото: Инстаграм Евгений Плющенко

В Санкт-Петербурге новым президентом Федерации фигурного катания на коньках стал Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе. Об этом 17 декабря 2021 года пишут РИА Новости.

- Антон Сихарулидзе единогласно избран президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Выборы президента организации состоялись на общем собрании членов федерации, - пишет издание.

Ранее данный пост занимал Сергей Чопозов. Однако он ушел с должности в декабре прошлого года из-за занятости на государственной службе.

Антон Сихарулидзе родился в Ленинграде. Является Заслуженным мастером спорта, Олимпийским чемпионом 2002 года и серебряным призером Олимпиады 1998 года. С 1996 года выступал в паре вместе с Еленой Бережной. Его тренером была шестикратная чемпионка СССР Тамара Москвина.