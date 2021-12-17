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Происшествия17 декабря 2021 14:03

Центр Петербурга погрузился во мрак из-за аварии на кабельной сети

Не работают светофоры, нет электроэнергии в 11 домах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Центр Петербурга остался без электричества из-за аварии на кабельной сети

Центр Петербурга остался без электричества из-за аварии на кабельной сети

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером в пятницу, 17 декабря 2021 года, центр Санкт-Петербурга погрузился в темноту. Из-за аварии на кабельной сети несколько домов остались без электричества. Об этом рассказали в администрации Центрального района Северной столицы.

- Внимание! Произошла авария кабельной сети. Не работают светофоры, - рассказали в районной администрации.

Также нет электроэнергии в одиннадцати домах. В зону аварии попали следующие адреса: Невский проспект дома 95, 109, 122 и 131, Гончарная улица дома 16, 20, 21, 23 и 24, Полтавская улица дома 12 и 14.

Сейчас на место уже едет служба кабельной сети "Ленэнерго". Когда будет восстановлена подача электроэнергии пока что не сообщается.