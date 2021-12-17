Водителя, устроившего смертельное ДТП на Невском проспекте, арестовали до 15 февраля 2022 года

Суд отправил в СИЗО виновника смертельного ДТП на Невском проспекте / Фото: Пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге 17 декабря 2021 года Куйбышевский районный суд отправил под арест водителя, устроившего смертельное ДТП на Невском проспекте, где погибла девушка и серьезно пострадал молодой человек. Виновного отправили в СИЗО до 15 февраля 2022 года.

- Вечером 15 декабря водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на красный свет светофора выехал на перекресток Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, где сбил двух человек, - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Известно, что ранее водитель судим не был, но много раз привлекался к административной ответственности на нарушение ПДД. При медицинском освидетельствовании у него установлено состояние алкогольного опьянения в 0.827 мг/л.

На суде мужчина все время стоял. Также отметил, что ему сказать нечего.