Электроэнергию восстановили в Центральном районе Петербурга

В центре Петербурга оперативно восстановили подачу электричества
Фото: Олег ЗОЛОТО
В центре Санкт-Петербурга оперативно восстановили подачу электроэнергии. Вечером 17 декабря 2021 года одиннадцать домов в Центральном районе погрузились во мрак из-за аварии на кабельной сети. Однако специалисты "Россети Ленэнерго" быстро устранили поломку.
- Специалисты оперативно восстановили электроснабжение потребителей в Центральном районе. С 17.40 часов все потребители получают электроэнергию в полном объеме, - рассказали в компании.
Напомним, что кроме одиннадцати домов на Невском проспекте, Гончарной улице и Полтавской в зоне поражения также перестали работать светофоры. На место быстро приехала аварийная бригада. Для жителей были использованы резервные источники питания компании.