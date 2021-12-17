В Петербурге завершили реставрацию фасадов зданий на улице Зодчего Росси

В Петербурге завершена реставрация фасадов зданий на улице Зодчего Росси Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге закончили реставрацию фасадов домов на улице Зодчего Росси. Речь идет о бывшем здании Министерства народного просвещения и симметричного фасада здания Дирекции императорских театров, где сейчас находится Академия Русского балета имени Вагановой. Об этом 17 декабря 2021 года рассказали в Смольном.

- Мы несем ответственность за сохранение красоты нашего города и ведем планомерную работу по реставрации памятников и архитектурных ансамблей. Улица Зодчего Росси – одно из знаковых мест нашего города, уникальное своими пропорциями. Реставрация вернула ей красоту, - отметил губернатор Александр Беглов.

В 2021 году на работы было выделено более 240 миллионов рублей. Специалисты отреставрировали штукатурку, устранили трещины, а также сколы на цоколе.

Все работы проводились поэтапно с 2018 по 2021 год.