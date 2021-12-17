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Происшествия17 декабря 2021 15:38

10-летняя девочка попала в больницу после нападения женщины на территории школы в Кудрово

Следственный комитет начал проверку инцидента
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Школьница попала в больницу после нападения женщины в Ленобласти

Школьница попала в больницу после нападения женщины в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Кудрово Ленинградской области десятилетняя девочка попала в больницу, после того, как на нее напала женщина. Инцидент произошел 17 декабря 2021 года на территории одной из школ города во Всеволожском районе. Об этом рассказали в следственном комитете региона.

- По предварительным данным, на территории учебного учреждения женщина оттолкнула десятилетнюю девочку, в результате чего ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в комитете.

На данный момент следственный отдел Всеволожска начал доследственную проверку о факту противоправных действий в отношении ребенка. После этого будет дана правовая оценка действиям женщины, а также соответствующих органов системы профилактики.