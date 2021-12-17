Оригинальные литографии с подписью Сальвадора Дали продают в Петербурге

Литографии с подписью Сальвадора Дали продают в Петербурге за 1 миллион рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу редкие экземпляры произведения искусства - оригинальные литографии из позднего творчества Сальвадора Дали. Четыре работы уникальны тем, что подписаны самим автором от руки карандашом. В продаже они появились в конце ноября 2021 года.

- Редкие оригинальные литографии позднего Сальвадора Дали из серии Таро Suite of 4 "Visions Surrealiste" 1976 года. Размер каждой работы 73 на 52 сантиметров, - рассказал продавец.

Все работы были куплены на крупном европейском аукционе. В 2018 году входили в состав выставки "Собрание из фондов" в Санкт-Петербурге. Все литографии полностью соответствуют каталогу графических работ Дали.

Продавец отмечает, что состояние работ идеальное. Стоимость картин 1,25 миллионов рублей.