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Звезды17 декабря 2021 15:50

Оригинальные литографии с подписью Сальвадора Дали продают в Петербурге

Цена за работы - более 1 миллиона рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Литографии с подписью Сальвадора Дали продают в Петербурге за 1 миллион рублей / Фото: Авито

Литографии с подписью Сальвадора Дали продают в Петербурге за 1 миллион рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу редкие экземпляры произведения искусства - оригинальные литографии из позднего творчества Сальвадора Дали. Четыре работы уникальны тем, что подписаны самим автором от руки карандашом. В продаже они появились в конце ноября 2021 года.

- Редкие оригинальные литографии позднего Сальвадора Дали из серии Таро Suite of 4 "Visions Surrealiste" 1976 года. Размер каждой работы 73 на 52 сантиметров, - рассказал продавец.

Все работы были куплены на крупном европейском аукционе. В 2018 году входили в состав выставки "Собрание из фондов" в Санкт-Петербурге. Все литографии полностью соответствуют каталогу графических работ Дали.

Продавец отмечает, что состояние работ идеальное. Стоимость картин 1,25 миллионов рублей.