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Здоровье17 декабря 2021 15:57

Крупная партия вакцины "Спутник Лайт" поступила в Петербург

В город привезли 130,8 тысяч доз
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Новая крупная партия вакцины "Спутник Лайт" поступила в Петербург

Новая крупная партия вакцины "Спутник Лайт" поступила в Петербург

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург поступила новая крупная партия вакцины "Спутник Лайт". В пятницу, 17 декабря 2021 года, ее привезли на склад "Фармбазы" города. В общей сложности - 130,8 тысяч доз. Препарат расфасован по 2 дозы в ампуле. Об этом рассказали в Смольном.

- До Нового года осталось две недели. И хочется встретить его в кругу родных и друзей здоровыми и с хорошим настроением. Прививки сделали уже два с половиной миллиона петербуржцев. Но коллективный иммунитет еще не достигнут, - сказал губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что в Петербурге надо увеличивать темпы вакцинации. Также он напомнил, что привиться горожане смогут на новогодних праздниках, так как пункты вакцинации будут работать в обычном режиме.

На сегодня в Петербурге от коронавируса привились уже более 2,5 миллиона жителей города.