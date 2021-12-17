Появилось видео пожара на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, где загорелся корабль

Видео пожара на "Северной верфи" в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы опубликовали видео пожара, который произошел на строящемся корабле на «Северной верфи» в Петербурге. Напомним, огонь разгорелся вечером пятницы, 17 декабря 2021 года. На месте работают несколько десятков спасателей МЧС, дежурят и бригады «скорой». По последним данным, при пожаре на «Северной верфи» пострадали три человека.

- Двоих пострадавших на пожаре на «Северной верфи» сразу же отправили в стационар, одного осмотрели на месте и тут же оказали помощь. Пока нет информации, являются ли пострадавшие рабочими верфи, – сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Горстанции скорой помощи.

Судя по фото и видео с места пожара – происшествие масштабное. Огонь тушат по повышенному рангу сложности. Тем временем жители юго-запада Северной столицы уже жалуются на едкий запах дыма.