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Происшествия17 декабря 2021 17:14

Появилось видео пожара на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, где загорелся корабль

Очевидцы сняли на видео пожар с «Северной верфи» в Санкт-Петербурге - огромное пламя видно со стороны завода
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Видео пожара на "Северной верфи" в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Видео пожара на "Северной верфи" в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы опубликовали видео пожара, который произошел на строящемся корабле на «Северной верфи» в Петербурге. Напомним, огонь разгорелся вечером пятницы, 17 декабря 2021 года. На месте работают несколько десятков спасателей МЧС, дежурят и бригады «скорой». По последним данным, при пожаре на «Северной верфи» пострадали три человека.

- Двоих пострадавших на пожаре на «Северной верфи» сразу же отправили в стационар, одного осмотрели на месте и тут же оказали помощь. Пока нет информации, являются ли пострадавшие рабочими верфи, – сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Горстанции скорой помощи.

Судя по фото и видео с места пожара – происшествие масштабное. Огонь тушат по повышенному рангу сложности. Тем временем жители юго-запада Северной столицы уже жалуются на едкий запах дыма.