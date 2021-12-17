В Петербурге смертность обогнала рождаемость в 1,5 раза

В Петербурге смертность резко обогнала рождаемость в период с января по сентябрь 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге смертность обогнала рождаемость почти в 1,5 раза. Об этом говорится в обновленных данных «Петростата» по демографической ситуации в Северной столице с января по сентябрь 2021 года. По последним данным, в этот период родилось 39 883 юных жителей Петербурга. А вот скончавшихся куда больше – 62 221 человек.

- Естественная убыль составляет минус 22 338 человек. Для сравнения, в 2020 года, с января по сентябрь, убыль была более чем в 2 раза меньше, - отмечается в отчете «Петростата».

Как итог, в городе чуть сократилась общая численность населения. Миграционный прирост при этом смог компенсировать естественную убыль лишь на 43%.