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Происшествия17 декабря 2021 18:29

Двое спасателей МЧС пострадали при пожаре на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021

Один из них находится в состоянии средней степени тяжести
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Двое пожарных получили травмы при тушении пожара на "Северной верфи". Фото: СОЦСЕТИ

Двое пожарных получили травмы при тушении пожара на "Северной верфи". Фото: СОЦСЕТИ

Двое пожарных пострадали при пожаре на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в экстренных службах. Напомним, всего травмы получили три человека, один из них – местный рабочий. К счастью, все пострадавшие живы.

- Двух человек госпитализировали, один из них пожарный, в состоянии средней степени тяжести. У другого легкие травмы, помогли ему на месте, - уточнил источник в разговоре с «КП-Петербург».

Напомним, что горит военный корабль «Проворный». Огонь продолжает распространяться на судне. В первый час пожара оттуда эвакуировали два газовых баллона из-за угрозы взрыва.