Огонь охватил 800 «квадратов» корабля на пожаре на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021

Пожар на "Северной верфи" разросся до 800 квадратных метров.

Пожар на военном корабле на «Северной верфи» разросся до 800 квадратных метров. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в экстренных службах. Пожару в итоге присвоили четвертый ранг сложности. Количество спасателей МЧС на месте увеличивать не стали, их по-прежнему 89 человек на 22 единицах техники.

- Высший ранг пожару не присваивали, другие СМИ ошибаются. Площадь возгорания составляет 800 «квадратов», - отметил источник.

Напомним, при пожаре пострадали три человека, в том числе двое пожарных. Одного из них госпитализировали. Тяжелых травм ни у кого нет.