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Происшествия17 декабря 2021 18:50

Огонь охватил 800 «квадратов» корабля на пожаре на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021

Пожару присвоили ранг повышенной сложности №4
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Пожар на "Северной верфи" разросся до 800 квадратных метров.

Пожар на "Северной верфи" разросся до 800 квадратных метров.

Пожар на военном корабле на «Северной верфи» разросся до 800 квадратных метров. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в экстренных службах. Пожару в итоге присвоили четвертый ранг сложности. Количество спасателей МЧС на месте увеличивать не стали, их по-прежнему 89 человек на 22 единицах техники.

- Высший ранг пожару не присваивали, другие СМИ ошибаются. Площадь возгорания составляет 800 «квадратов», - отметил источник.

Напомним, при пожаре пострадали три человека, в том числе двое пожарных. Одного из них госпитализировали. Тяжелых травм ни у кого нет.