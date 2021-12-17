Прокуратура выясняет причины крупного пожара на военном корабле на «Северной верфи»

Прокуратура взялась за проверку пожара на "Северной верфи". Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку крупного пожара на «Северной верфи». Напомним, там горит военный корабль, который строили для Тихоокеанского флота. К 22:00 площадь распространения огня составила уже 800 квадратных метров. При тушении пострадали двое пожарных. На месте трудятся 89 спасателей МЧС на 22 единицах техники.

- Сотрудники прокуратуры установят причины, способствовавшие произошедшему пожару, а также дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности, - передает пресс-служба надзорного ведомства.

Добавим, что у пострадавших при пожаре нет тяжелых травм. Двум из них потребовалась госпитализация.