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Общество17 декабря 2021 20:01

Семья маргиналов пытается вернуть мать-курьера с ДЦП, сбежавшую с ребенком в кризисный центр

Волонтеры никак не реагируют на звонки гражданского мужа женщины
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Маргиналы пытаются достать мать-курьера с ДЦП из Петербурга.

Маргиналы пытаются достать мать-курьера с ДЦП из Петербурга.

Гражданский муж предпринял попытки вернуть жену-курьера с ДЦП, которая сбежала от него в кризисный центр в Петербурге. Напомним, семья маргиналов обижала и била женщину, бегавшую как белка в колесе на сложной работе в придачу с годовалым сыном. Волонтеры нашли молодой матери социальное жилье. Теперь Ксении и сыну Саши собирают необходимые вещи. Тем временем маргиналы потеряли женщину и начали доставать волонтеров.

- Вчера попросила больше меня не беспокоить, – рассказывает «КП-Петербург» волонтер Ирина. – Всякие истории рассказывали про жизнь, мне это было не интересно и не хотелось с ними вести диалог.

Добавим, что теперь Ксении и ее малышу оказывают всевозможную помощь: юридическую, психологическую и социальную.