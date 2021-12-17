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Происшествия17 декабря 2021 20:04

Спасатели МЧС локализовали пожар на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021

Огонь распространился на 800 квадратных метров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Спасатели МЧС локализовали крупный пожар на военном корабле на "Северной верфи" в Петербурге.

Спасатели МЧС локализовали крупный пожар на военном корабле на "Северной верфи" в Петербурге.

Спасателям МЧС удалось локализовать пожар на военном корабле на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Напомним, огонь в итоге распространился на 800 квадратных метров строящегося судна. В происшествии пострадали три человека, двое из которых являются пожарными. Тяжелых травм никто не получил. На локализацию пожара ушло 4,5 часа. Изначально на месте работали 89 сотрудников МЧС, но позже их число возросло до 168. Помогли и 42 единицы спасательной техники.

- Пожар тушили по четвертому номеру сложности. В 22:49 огонь локализовали, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что корабль строят для нужд Тихоокеанского флота. По факту происшествия прокуратура проводит проверку.