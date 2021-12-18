Очевидцы сообщили о хлопке перед пожаром на военном корабле на «Северной верфи»

Очевидцы поделились подробностями крупного пожара на "Северной верфи". Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы рассказали подробности о пожаре на военном корабле на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Напомним, что огонь вспыхнул на судне, строящимся для Тихоокеанского флота, вечером в пятницу, 17 декабря. За 4,5 часа пожар разросся до 800 квадратных метров, пострадали три человека, в том числе двое спасателей МЧС. К 23:00 огонь локализовали. Причины происшествия выясняются.

Тем временем корреспондент «КП-Петербург» побывал на месте происшествия и пообщался с его очевидцами.

- Пожару предшествовал мощный хлопок. Огонь распространился моментально. Очаг, по наблюдениям, находился в районе рубки (это подтверждает и источник «КП-Петербург в экстренных службах – Прим.Ред.). Пожар разросся до пиковых масштабов за пятнадцать-двадцать минут, - рассказывает очевидец, которого журналист застал возле проходной на верфь.

Добавим, что прокуратура проводит проверку по факту происшествия.