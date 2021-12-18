Футболисты «Зенита» устроили милую фотосессию с кошками из приюта

Зенитовцы сфотографировались с кошками из приюта. Фото: ФК "Зенит"

Футболисты «Зенита» приняли участие в милой фотосессии с кошечками из петербургского приюта «Новый дом». Теперь фанаты сине-бело-голубых могут приобрести тематический календарь со звездами и клуба и получить любопытную информацию о животных. Всего в хозяевах нуждаются более 100 котов и кошек самых разных возрастов. Например, мурлыка, сфотографировавшаяся с Александром Ерохиным, поет романсы и очень ласковая.

С помощью QR-кода любой желающий может перейти на сайт приюта и помочь лишней копеечкой или тем, что приютит кошечку. Фото: ФК "Зенит"

- Кэтзилла, 6 лет. Уютная и добродушная кошка. Любит семейные застолья, отдыхать на диване и листать комиксы». Паула, 3 года. Энергичная, харизматичная и ласковая девочка. Любит подвижные игры и итальянскую оперу, - цитируют описания в «кошачьем» календаре в «Петербургском дневнике».

Ранее зенитовцы уже отметились милой акцией с бездомными собачками. Перед началом матча с «Ростовом» в чемпионате России футболисты вынесли животных на поле, чтобы «прорекламировать» их перед возможными новыми хозяевами.