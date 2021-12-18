Пострадавший при пожаре на «Северной верфи» спасатель МЧС сильно обжег руки

Стало известно о состоянии одного из пострадавших спасателей МЧС, тушивших пожар на "Северной верфи". Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» связалась с братом спасателя МЧС, который пострадал при крупном пожаре на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Напомним, на заводе горел строящийся военный корабль. Пожар разросся до 800 квадратных метров. На локализацию ушло 4,5 часа. При тушении пожара пострадали три человека, в том числе двое сотрудников МЧС. В больницу медики отвезли только двоих.

Одним из тех, кто получил травмы, был пожарный Александр Л. Его брат узнал о произошедшем от «КП-Петербург», что шокировало мужчину. Он узнал о состоянии родственника.

- У брата ожог рук, второй степени, - коротко ответил брат спасателя МЧС под покровом ночи.

Добавим, что данные ожоги не глубокие, но отек спадет нескоро. Ранее в МЧС сообщили, что один из их сотрудников получил легкие травмы, а другой – средней степени тяжести.