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Общество18 декабря 2021 6:05

МЧС предупреждает о снегопадах и метели в Ленобласти в субботу, 18 декабря

Непогода будет бушевать и в ночь на воскресенье
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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МЧС предупреждает водителей о снегопадах.

МЧС предупреждает водителей о снегопадах.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суббота станет испытанием для коммунальных служб Петербурга и Ленинградской области. Синоптики, а вслед за ними и региональные управления МЧС вновь предупреждают о снегопадах. Так, за городом может разразиться настоящая метель.

- 18 декабря на территории Ленинградской области ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный. Днем местами слабый гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, в восточных районах сложная обстановка, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

В основном снегопады ожидаются во второй половине дня в субботу, а также в ночь на воскресенье, когда местами, в основном на востоке Ленобласти, пройдет сильный снег.

Но заморозков на выходные пока синоптики не прогнозируют, в городе будет 0...-3, а по области температура опустится до -5 градусов. Сильно похолодать должно с понедельника.