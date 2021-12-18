МЧС предупреждает о снегопадах и метели в Ленобласти в субботу, 18 декабря

МЧС предупреждает водителей о снегопадах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суббота станет испытанием для коммунальных служб Петербурга и Ленинградской области. Синоптики, а вслед за ними и региональные управления МЧС вновь предупреждают о снегопадах. Так, за городом может разразиться настоящая метель.

- 18 декабря на территории Ленинградской области ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный. Днем местами слабый гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, в восточных районах сложная обстановка, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

В основном снегопады ожидаются во второй половине дня в субботу, а также в ночь на воскресенье, когда местами, в основном на востоке Ленобласти, пройдет сильный снег.

Но заморозков на выходные пока синоптики не прогнозируют, в городе будет 0...-3, а по области температура опустится до -5 градусов. Сильно похолодать должно с понедельника.