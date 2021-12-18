Четыре гаража сгорели в Василеостровском районе

На улице Кораблестроителей тушили гаражи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Не слишком добрым выдалось утро субботы у автомобилистов из Василеостровского района Петербурга. Еще до рассвета в дежурную часть МЧС поступил сигнал о пожаре в гаражном кооперативе на улице Кораблестроителей.

- На территории гаражного кооператива по адресу: улица Кораблестроителей, 12, корпус 1 горели четыре гаража на общей площади 32 квадратных метра, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На место ЧП примчались пять единиц техники и 22 спасателя. На ликвидацию возгорания у них ушел час. В 8:59 пожар был потушен. Гаражи сгорели, но, по предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас идет разбор завалов, причины произошедшего выясняются.