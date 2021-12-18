Спасатели МЧС продолжают тушить пожар на «Северной верфи» в Петербурге

Пожарные продолжают тушить горящий корвет на "Северной верфи". Фото: zmsut.sledcom.ru

Петербургские пожарные продолжают работать на месте ЧП на судостроительном заводе «Северная верфь», где вечером пятницы загорелся строящийся корвет «Проворный». На пике площадь возгорания доходила до 800 квадратных метров, но позднее огонь локализовали на 300 «квадратах». Однако ликвидировать пожар не удалось и к утру субботы.

- Тушим, -кратко сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе городского управления МЧС.

Напомним, что всего на месте пожара работали 168 человек личного состава и 42 единицы техники от МЧС. Двое спасателей получили ожоги, они госпитализированы.

А следственное управление на транспорте СК России уже возбудило дело о нарушении техники безопасности пи проведении работ. По данным Следственного комитета, огонь сильно повредил надстройку почти готового корабля, который уже в следующем году планировалось передать на Тихоокеанский флот.

Виновным грозят штрафы, а также лишение свободы сроком до трех лет.