В Петербурге продавщица поддельного меда пыталась выкупить подругу из полиции за 50 тысяч рублей

Две продавщицы меда попались в руки полиции. Фото: ГУ МВД пл СПб и ЛО

Полиция Лодейнопольского района Ленинградской области завела два уголовных дела на двух представительниц кочевого народа, которые продавали поддельный мед пенсионерам. Одна из подруг попалась после того, как всучила пожилой женщине шесть банок суррогата за 29 тысяч рублей. А вторая оказалась еще «умнее» и попыталась выкупить подругу из рук правоохранительных органов.

- В полицию заявилась ее 43-летняя подельница и попыталась дать взятку в размере 50 тысяч рублей оперативнику экономической полиции за непривлечение обеих к уголовной ответственности, - возмущается пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За то, чтобы полицейские закрыли глаза на мошенничество, продавщица меда предложила оперативникам 50 тысяч рублей и попросила отпустить подругу. Естественно, что женщину тут же задержали.

Теперь одна из женщин будет отвечать по закону по статье «Мошенничество», а вторая пойдет под суд за дачу взятки должностному лицу.