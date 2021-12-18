Лаборатория проверит чистоту воздуха в Петербурге после пожара на «Северной верфи»

Чистоту воздуха проверят после пожара на верфи. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Мобильная лаборатория Роспотребнадзора прибыла на место пожара на судостроительном заводе «Северная верфь». Специалисты петербургского управления ведомства будут проверять чистоту воздуха и наличие вредных выбросов, которые могли попасть в атмосферу.

- Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» для проведения исследований. Ситуация остается на контроле управления, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напомним, что возгорание возникло вечером 17 декабря на пятом стапеле судостроительного завода, где шла достройка корвета «Проворный». В пиковый момент площадь пожара составляла 800 квадратных метров, однако позднее огонь удалось локализовать на 300 «квадратах».

Спасательные работы шли на «Северной верфи» всю ночь и продолжаются до сих пор. Официально сообщается о двух пострадавших сотрудниках МЧС, получивших ожоги.