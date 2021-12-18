Почти две тысячи новых случаев заражения коронавирусом отмечены в Петербурге за сутки

Ковидом заразились еще около двух тысяч горожан. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативный штаб опубликовал свежие данные по ситуации с распространением коронавируса в России и Петербурге в частности. Так, за минувшие сутки в городе отмечены почти две тысячи новых случаев заражения ковидом.

- За последние сутки в Петербурге заболели коронавирусом 1997 человек. С начала пандемии число случаев заражений достигло 827 293, - сообщает портал «Стопкоронавирус.РФ».

Выздоровели 2348 горожан (770 810 всего), а скончались по причине заболевания ковидом уже 27 262 жителя Петербурга. За сутки врачами подтвержден еще 71 летальный исход.

В Ленинградской области на утро 18 декабря ситуация следующая:

- заражений – 97 083 (+355);

- выздоровлений - 79 185 (+514);

- смертей - 2951(+2).