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Экономика18 декабря 2021 9:13

Концерн Huyndai вложит 36 миллиардов рублей в бывший завод GM в Петербурге

Здесь организуют сборку новых моделей корейской марки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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На заводе в Шушарах будут выпускать корейские машины.

На заводе в Шушарах будут выпускать корейские машины.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Корейский концерн Huyndai вложит 36 миллиардов рублей в реорганизацию бывшего завода General Motors (GM) в Шушарах. Петербургское предприятие американской компании было остановлено в 2015 году и законсервировано. С тех пор площадка стояла пустой и потихоньку разворовывалась.

- Компания Hyundai планирует запустить новое производство на мощностях завода GM. Инвестиции в размере 36 млрд рублей были одобрены на заседании межведомственной комиссии, - сообщили ТАСС в пресс-службе петербургского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Предполагается, что на новый завод могут перенести сборку моделей Huyndai и Kia с калиниградского завода «Автотор», где из выпускают по контракту. Однако точный список перспективных моделей станет известен позднее. Начать производство готовой продукции в Шушарах планируют в 2023 году.