Глобальный сбой системы ГИБДД затронул Петербург и Ленобласть

Сбой нарушил работу базы ГИБДД. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глобальный сбой в регистрационной системе ГИБДД затронул все регионы России, в том числе Петербург и Ленинградскую область. В МВД уже признали проблему и принесли извинения всем автомобилистам.

- Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание услуг, связанных с регистрацией транспортных средств, выдачей водительских удостоверений, - сообщает сайт «МВД медиа»

Также временно нельзя получить данные о имеющихся штрафах за нарушения правил дорожного движения.

В МВД отмечают, что специалисты ведомства работают над устранением проблемы и возвращением системы к нормальной работоспособности.