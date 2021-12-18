Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 9:49

Глобальный сбой системы ГИБДД затронул Петербург и Ленобласть

Проблема возникла с регистрацией автомобилей, выдачей прав и оформлением штрафов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сбой нарушил работу базы ГИБДД.

Сбой нарушил работу базы ГИБДД.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глобальный сбой в регистрационной системе ГИБДД затронул все регионы России, в том числе Петербург и Ленинградскую область. В МВД уже признали проблему и принесли извинения всем автомобилистам.

- Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание услуг, связанных с регистрацией транспортных средств, выдачей водительских удостоверений, - сообщает сайт «МВД медиа»

Также временно нельзя получить данные о имеющихся штрафах за нарушения правил дорожного движения.

В МВД отмечают, что специалисты ведомства работают над устранением проблемы и возвращением системы к нормальной работоспособности.