445 человек госпитализированы с коронавиурсом в Петербурге за сутки

Почти 450 человек госпитализировали с ковидом за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

445 человек госпитализированы за сутки в Петербурге с диагнозом «коронавирус» или подозрением на него. Такие данные приводит Смольный в ежедневной информационной справке.

- На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 5785 человек, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В реанимационных палатах находится 581 больной, 367 пациентов подключены к аппаратом искусственной вентиляции легких.

Всего в городе развернуто 7852 инфекционных койки, 41,72% из которых свободны.

Во временном госпитале «Ленэкспо» находятся 170 человек, а в обсерваторе «Заря» - 386.

26 181 петербуржец лечится амбулаторно.