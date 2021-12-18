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Здоровье18 декабря 2021 10:05

445 человек госпитализированы с коронавиурсом в Петербурге за сутки

В реанимации находится 581 пациент
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Почти 450 человек госпитализировали с ковидом за сутки.

Почти 450 человек госпитализировали с ковидом за сутки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

445 человек госпитализированы за сутки в Петербурге с диагнозом «коронавирус» или подозрением на него. Такие данные приводит Смольный в ежедневной информационной справке.

- На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 5785 человек, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В реанимационных палатах находится 581 больной, 367 пациентов подключены к аппаратом искусственной вентиляции легких.

Всего в городе развернуто 7852 инфекционных койки, 41,72% из которых свободны.

Во временном госпитале «Ленэкспо» находятся 170 человек, а в обсерваторе «Заря» - 386.

26 181 петербуржец лечится амбулаторно.