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Здоровье18 декабря 2021 11:02

71 человек умер от коронавируса в Петербурге за сутки

Это на восемь летальных исходов больше, чем накануне
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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71 человек умер за сутки от ковида в Петербурге.

71 человек умер за сутки от ковида в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертность от коронавируса резко выросла в Петербурге. За последние сутки скончался 71 пациент с выявленным ранее ковидом, или же установленным посмертно. Это на восемь летальных исходов, чем сутками ранее.

- Общее количество смертей по причине коронавирусной инфекции с момента начала пандемии в Петербурге достигло 27 262 случаев, - сообщает портал «Стопкоронавирус.РФ».

Что касается заболеваемости, то она постепенно снижается, на утро субботы отмечено 1997 новых зараженных ковидом. Выздоровело больше - 2348 горожан.

Госпитализированы за прошедшие 24 часа 445 человек, всего в стационарах лечатся 5785 пациентов. В реанимации лежит 581 больной коронавирусом.