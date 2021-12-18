71 человек умер от коронавируса в Петербурге за сутки

71 человек умер за сутки от ковида в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертность от коронавируса резко выросла в Петербурге. За последние сутки скончался 71 пациент с выявленным ранее ковидом, или же установленным посмертно. Это на восемь летальных исходов, чем сутками ранее.

- Общее количество смертей по причине коронавирусной инфекции с момента начала пандемии в Петербурге достигло 27 262 случаев, - сообщает портал «Стопкоронавирус.РФ».

Что касается заболеваемости, то она постепенно снижается, на утро субботы отмечено 1997 новых зараженных ковидом. Выздоровело больше - 2348 горожан.

Госпитализированы за прошедшие 24 часа 445 человек, всего в стационарах лечатся 5785 пациентов. В реанимации лежит 581 больной коронавирусом.