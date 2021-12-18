Сеть гипермаркетов «Карусель» окончательно закроется в Петербурге и Ленобласти

Три оставшиеся "Карусели" переделают в "Перекрестки" или "Пятерочки". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Компания Х5 Retail Group закроет все оставшиеся в Петербурге гипермаркеты торговой сети «Карусель». Их переформатируют в супермаркеты «Перекресток», Это процесс идет уже более года и вскоре все «Карусели» с карты города.

- Х5 Group планирует в следующем году закрыть в Петербурге и Ленобласти последние гипермаркеты «Карусель», а также сократить число алкомаркетов «Пятьница», - пишет РБК.

В компании отмечают, что переделка больших «Каруселей» в «Перекрестки» и «Пятерочки» - единственный вариант развития сети в Петербурге, так как дальнейшее расширение запрещает антимонопольное ведомства из-за высокого процента рынка, который Х5 занимает в городе.

Напомним, что кроме Петербурга «Карусель» работает еще в Выборге.