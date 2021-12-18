255 новых трамваев и 314 троллейбусов закупит Петербург до 2024 года

Более 550 новых трамваев и троллейбусов купит Петербург за два года. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Петербург получит более 550 новых трамваев и троллейбусов в ближайшие два года. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, подводя итоги результатам программы развития общественного транспорта за 2021 год.

- В нынешнем году После масштабной реконструкции введен в строй автобусный парк на 240 машин на Хрустальной улице. После капитального ремонта открыта станция метро «Маяковская». Метрополитен получил 16 новых вагонов, а «Пассажиравтотранс» - 115 автобусов, в том числе 85 - на природном газе, - сообщает пресс-служба Смольного.

«Горэктротранс» пополнил парк 13 трамвайными вагонами и 35 троллейбусами. Но вскоре перевозчик получит сразу несколько крупных партий электротранспорта. До 2024 года Петербург купит 255 новых трамваев и 314 троллейбусов, в том числе 117 – с увеличенным автономным ходом.

Будут обновлять и составы метро, но в более долгосрочной перспективе. 950 новых вагонов поставят подземке до 2031 года.