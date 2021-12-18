Прошлая пышнее была: Жители Петербурга оценили елку на Дворцовой площади

Новогодняя елка на Дворцовой почти готова. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Елка на Дворцовой площади уже почти готова. Корреспондент «Комсомольской правды», оказавшийся в центре Петербурга, подтвердил, что дерево практически наряжено и готово радовать жителей города. Правда, не все горожане оказались в восторге.

- Большинству гостей и жителей Петербурга все понравилось. Однако некоторые опрошенные заметили, что елка слегка кособока и не так пышна как в прошлом году, - приводит слова горожан корреспондент «Комсомолки».

Впрочем, подъемники с Дворцовой еще не убраны, а у рабочих есть пара дней, чтобы завершить оформление елочки. Напомним, что в окончательном виде ее представят к понедельнику.

С 20 же декабря на площади заработает и новогодняя почта. Каждый желающий сможет отправить отсюда поздравительную открытку родным и близким. Причем совершенно бесплатно.