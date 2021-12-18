Пассажир упал на пути на станции метро «Политехническая»

Движение по красной ветке ограничено из-за падения человека на рельсы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Движение по красной линии петербургского метрополитена ограничено из-за падения человека на пути. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

- С 16:00 на Линии 1 движение осуществляется от станции «Площадь Ленина» до станции «Проспект Ветеранов» из-за падения пассажира на путь на станции «Политехническая» - говорится в сообщении.

В обратном направлении движение идет в обычном режиме.

Читатели «Комсомолки» жалуются, что поезда встали в тоннелях и не едут уже почти полчаса.

- Люди стоят уже 25 минут в остановленном поезде из-за падения пассажира, - сообщают горожане.

О состоянии пострадавшего сведений пока нет.