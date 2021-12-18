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Происшествия18 декабря 2021 13:40

Поезда встали в тоннелях метро из-за падения человека на рельсы на красной ветке

ЧП произошло на станции «Политехническая»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Поезда встали на красной ветке метро.

Поезда встали на красной ветке метро.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Пассажиры метрополитена жалуются на вставшие в тоннелях поезда. Жалобы поступают с красной линии, где произошло ЧП - на пути на станции «Политехническая» упал человек. Из-за этого в движении произошел сбой.

- Люди стоят уже 25 минут в остановленном поезде, - сообщают «читатели «КП-Петербург».

В комитете по транспорту отмечают, что с 16:00 движение поездов по красной линии от «Девяткино»до «Площади Ленина» приостановлено полностью. В обратную сторону, от «Площади Ленина» до «Проспекта Ветеранов» движение идет в обычном режиме.

Состояние упавшего на пути пассажира пока неизвестно.

ОБНОВЛЕНО:

В 16:24 Станции «Девяткино», «Политехническая» и «Площадь Мужества» закрыты на вход.