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Происшествия18 декабря 2021 13:45

Станции «Девяткино», «Политехническая» и «Площадь Мужества» закрыты на вход

Движение по красной ветке ограничено из-за падения человека на пути
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Три станции метро закрыты на вход.

Три станции метро закрыты на вход.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Три станции первой линии петербургского метрополитена закрыты на вход и работают только на выход. Об этом сообщает пресс-служба подземки. Причиной изменения режима работы стало падение человека на пути на «Политехнической».

- В 16:24 Станции «Девяткино», «Политехническая» и «Площадь Мужества» закрыты на вход, - говорится в сообщении.

Кроме того, движение по красной ветке осуществляется в ограниченном режиме. От «Девяткино» до «Площади Ленина» составы не идут, от «Площади Ленина» до «Проспекта Ветеранов» - курсируют в обычном графике.