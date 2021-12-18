Три станции метро закрыты на вход. Фото: Олег ЗОЛОТО

Три станции первой линии петербургского метрополитена закрыты на вход и работают только на выход. Об этом сообщает пресс-служба подземки. Причиной изменения режима работы стало падение человека на пути на «Политехнической».

- В 16:24 Станции «Девяткино», «Политехническая» и «Площадь Мужества» закрыты на вход, - говорится в сообщении.

Кроме того, движение по красной ветке осуществляется в ограниченном режиме. От «Девяткино» до «Площади Ленина» составы не идут, от «Площади Ленина» до «Проспекта Ветеранов» - курсируют в обычном графике.