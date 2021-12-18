Движение по красной линии метро восстановлено в полном объеме

Работа красной линии метро восстановлена. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Метрополитен восстановил движение по красной ветке подземки после ограничений. Они были введены из-за падения человека на рельсы на станции «Политехническая». ЧП произошло около 16:00.

- В 16:40 движение по Линии 1 осуществляется в полном объеме, все станции работают, интервал восстанавливается, - сообщает пресс-служба подземки.

О состоянии пострадавшего информации пока не поступало.

Напомним, что из-за инцидента поезда останавливались в тоннелях почти на полчаса, а три станции - Девяткино», «Политехническая» и «Площадь Мужества» закрывались на вход. Составы ходили только от «Площади Ленина» до «Проспекта Ветеранов».