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Происшествия18 декабря 2021 13:50

Движение по красной линии метро восстановлено в полном объеме

Но поезда пока идут с увеличенным интервалом
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Работа красной линии метро восстановлена.

Работа красной линии метро восстановлена.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Метрополитен восстановил движение по красной ветке подземки после ограничений. Они были введены из-за падения человека на рельсы на станции «Политехническая». ЧП произошло около 16:00.

- В 16:40 движение по Линии 1 осуществляется в полном объеме, все станции работают, интервал восстанавливается, - сообщает пресс-служба подземки.

О состоянии пострадавшего информации пока не поступало.

Напомним, что из-за инцидента поезда останавливались в тоннелях почти на полчаса, а три станции - Девяткино», «Политехническая» и «Площадь Мужества» закрывались на вход. Составы ходили только от «Площади Ленина» до «Проспекта Ветеранов».