«Долго орал, а потом распылил баллончик в лицо обоим»: Мужчина напал на аниматоров на Дворцовой площади

Петербуржец напал на аниматоров на Дворцовой площади. Фото: Олег ЗОЛОТО

Драка с участием аниматоров произошла в самом центре Петербурга. На Дворцовой площади мужчина распылил перцовый газ в лицо двум молодым людям в костюмах, которые, по его словам, обманули пожилую мать.

- Сейчас мужик на Дворцовой площади ругался с парнем в костюме коня и еще с одним, в костюме без головы. Он пришел с пожилой мамой забрать у одного и второго по 1500 тысячи рублей . Кричал, что они ее «развели» на деньги . Долго орал, а потом распылил баллончик в лицо обоим аниматорам, - рассказал сотрудник «Комсомолки», ставший случайным свидетелем инцидента.

После этого мужчина быстро убежал, так и не добившись справедливости.

Отметим, что жители и гости города не раз жаловались на аниматоров, которые пристают к прохожим и делают с ними фото, а потом требуют деньги за каждый снимок. Отказавшимся платить угрожают, в том числе физической расправой.

Несмотря на постоянные жалобы, полиция справиться с вымогателями не может. Формально они ничего не нарушают до момента передачи денег.