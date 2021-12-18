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Общество18 декабря 2021 14:41

МЧС предупреждает о заморозках и сильном гололеде в Петербурге

По прогнозам синоптиков, похолодает до -4 градусов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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МЧС предупреждает о сильном гололеде.

МЧС предупреждает о сильном гололеде.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает о резком изменении погоды, которое прогнозируется на воскресенье. Уже ночью температура опустится ниже ноля, а к вечеру термометры покажут все -4. После оттепели это приведет к гололеду.

- 19 декабря ожидается постепенное понижение температуры до -4 гр. На дорогах гололедица, местами сильная, - отмечают в пресс-службе экстренного ведомства.

Такое же предупреждение сделали и областные спасатели. В соседнем регионе обещают не только гололедицу и похолодание до -8 градусов, но и снегопады. С утра снег будет мокрым, с налипанием на всем и вся, а к вечеру станет «сухим», местами переходя в метель.

Ну а с понедельника на Северо-Запад вернутся морозы, температура опустится до -10 градусов в городе и -19 в Ленобласти.